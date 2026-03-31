ミニストップは、本体価格108円(税抜)のもち麦おにぎり商品「わかめごはん」「梅こんぶ」「スパイシーカレーピラフ」「旨辛ビビンバ」を、食物繊維入りにリニューアルし、3月31日から新発売している。もち麦おにぎり4品のリニューアル新発売に先立ち、3月24日からは、もち麦おにぎり新商品「小えびと枝豆」を販売している。このほか、手巻おにぎり3種「手巻ツナマヨネーズ」「手巻しゃけ(大麦入り)」「手巻明太子マヨネーズ(大麦入