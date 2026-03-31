ミニストップ、108円のもち麦おにぎりを食物繊維入りにリニューアル!新作「小えびと枝豆」を含む計5種のラインアップに

ミニストップは、本体価格108円(税抜)のもち麦おにぎり商品「わかめごはん」「梅こんぶ」「スパイシーカレーピラフ」「旨辛ビビンバ」を、食物繊維入りにリニューアルし、3月31日から新発売している。

もち麦おにぎり4品のリニューアル新発売に先立ち、3月24日からは、もち麦おにぎり新商品「小えびと枝豆」を販売している。

このほか、手巻おにぎり3種「手巻ツナマヨネーズ」「手巻しゃけ(大麦入り)」「手巻明太子マヨネーズ(大麦入り)」も、本体価格148円(税抜)で販売している。

【おにぎりの画像はこちら】片手で手軽に食べられる本体価格108円(税抜)のもち麦おにぎり商品が食物繊維入りにリニューアル!新作発売でラインアップは全5種に

〈3月31日〜 もち麦おにぎり商品4品をリニューアル発売〉

◆わかめごはん

価格:108円(税込価格116.64円)

旨みと風味のある白だしで炊き上げた上品なもち麦入りご飯に、わかめ、白ごまを加えた。

◆梅こんぶ

価格:108円(税込価格116.64円)

旨みと風味のある白だしで炊き上げた上品なもち麦入りご飯に、カリカリ梅、白ごま、ゆかり、おかか入り昆布を加え、さっぱりとした味わいに仕立てた。

◆スパイシーカレーピラフ

価格:108円(税込価格116.64円)

旨みを増すためにブイヨンを入れて炊き上げたもち麦入りご飯に、香辛料をしっかりときかせ、スパイシーな味わいに仕立てた。

◆旨辛ビビンバ

価格:108円(税込価格116.64円)

ピリッと辛く旨みのある韓国風もち麦入りご飯に、人参、みどり野沢菜、もやし、コチュジャン、ごま油、白ごまを混ぜ込んだ。

〈3月24日〜 もち麦使用・食物繊維入りのおにぎりを新発売〉

◆小えびと枝豆

価格:108円(税込価格116.64円)

白だしで炊き上げたご飯に、枝豆、えび、天かす、白だし、醤油、あおさを混ぜ込んだ。食物繊維が摂れて、春の訪れを感じさせる色合いのおにぎり。

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〈定番の手巻おにぎり商品も販売中〉

◆手巻ツナマヨネーズ

価格:148円(税込価格159.84円)

だし醤油、うま味調味料、ほんのりとした甘みの上白糖を用いたツナマヨネーズを中具に入れた。

◆手巻しゃけ(大麦入り)

価格:148円(税込価格159.84円)

アラスカ産の天然白鮭フレークを中具に入れた。

◆手巻明太子マヨネーズ(大麦入り)

価格:148円(税込価格159.84円)

辛子明太子、マヨネーズ、牡蠣だし醤油を混合した明太子マヨネーズを中具に入れた。