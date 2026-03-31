全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会（全旅連）は、専務理事の亀岡勇紀氏の代理人弁護士から辞任の申し出があり、2月10日付で退任したことを明らかにした。報道によると、岩手・雫石町の旅館解体をめぐり、新型コロナウイルスの補助金約9,000万円をだまし取った、詐欺の疑いで逮捕・起訴されていた。同日以降、職務を停止していた。全旅連では、「関係者の皆様をはじめ、業界全体に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますこ