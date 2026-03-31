韓国の7人組グループ・BTSの公式YouTube「BANGTANTV」が30日更新され、自主制作バラエティー『Run BTS！2.0』（韓国語でタリョラバンタン）予告が公開された。動画は、RMの「そろそろ『Run BTS！』をリニューアルしてみよう」というコメントからスタート。続けて「RMさんの家で撮ってみる？」「それは放送事故だよ」「ギターを8時間くらい弾くことになるけど大丈夫？」「足球をやろう」「じゃあもう1回軍隊に行こう」などと企画