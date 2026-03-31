BTS、『Run BTS！2.0』の予告公開 企画会議で大盛りあがり「それは放送事故だよ」 ファンは歓喜「タリョラが帰ってきた」「わたしの癒やし」
韓国の7人組グループ・BTSの公式YouTube「BANGTANTV」が30日更新され、自主制作バラエティー『Run BTS！2.0』（韓国語でタリョラバンタン）予告が公開された。
【動画】BTS、ネタ会議で大盛りあがり『Run！BTS 2.0』予告
動画は、RMの「そろそろ『Run BTS！』をリニューアルしてみよう」というコメントからスタート。続けて「RMさんの家で撮ってみる？」「それは放送事故だよ」「ギターを8時間くらい弾くことになるけど大丈夫？」「足球をやろう」「じゃあもう1回軍隊に行こう」などと企画会議をするメンバーの姿が収められている。
この動画にファンからは「ついにタリョラが」「タリョラが帰ってきた」「わたしの癒やしの番組！」「火曜日がまた最高になる」「待ち切れない」「ほんとにこの感じ恋しい」「わーん、めっちゃありがとうラブ」と反響が集まっている。
『Run BTS！2.0』は4月7日午後9時から公開される。
【動画】BTS、ネタ会議で大盛りあがり『Run！BTS 2.0』予告
動画は、RMの「そろそろ『Run BTS！』をリニューアルしてみよう」というコメントからスタート。続けて「RMさんの家で撮ってみる？」「それは放送事故だよ」「ギターを8時間くらい弾くことになるけど大丈夫？」「足球をやろう」「じゃあもう1回軍隊に行こう」などと企画会議をするメンバーの姿が収められている。
この動画にファンからは「ついにタリョラが」「タリョラが帰ってきた」「わたしの癒やしの番組！」「火曜日がまた最高になる」「待ち切れない」「ほんとにこの感じ恋しい」「わーん、めっちゃありがとうラブ」と反響が集まっている。
『Run BTS！2.0』は4月7日午後9時から公開される。