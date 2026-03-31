陸自健軍駐屯地の正門前で行われた長射程ミサイル配備に対する抗議活動＝31日午前、熊本市政府が反撃能力（敵基地攻撃能力）に位置付ける長射程ミサイルが配備された熊本市東区の陸上自衛隊健軍駐屯地の正門前では31日、住民ら約30人が「配備反対」や「ミサイルいらない」と書かれたプラカードを掲げ抗議の声を上げた。地元では、有事に標的にされる恐れがあるとして、住民説明会の開催を求める声が上がっているが、防衛省は実施