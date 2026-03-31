ドジャースは30日（日本時間31日）、本拠でのガーディアンズ戦のスタメンを発表。大谷翔平投手（31）は「1番・DH」で先発出場し、佐々木朗希投手（24）が先発マウンドに上がる。大谷はダイヤモンドバックスとの開幕3連戦は初戦の第1打席で安打を放ったものの以降は快音がない。それでも28日（同29日）の第3戦で2四球を選ぶなど、昨年8月24日のパドレス戦から34試合連続出場を記録している。ここまで3試合アーチがなく、2026年