次世代データインテリジェンスソリューションを提供するQuollio Technologiesは3月27日、NECと協業し、AIデータ分析プラットフォーム「dotData」で自動抽出した特徴量にビジネスの文脈(コンテキスト)をビジネスメタデータとして管理・活用できる「Quollio Data Intelligence Cloud」を連携させる技術検証を完了し、同月からNEC社内の実業務環境での実証を開始した。技術検証の概要生成AIやAIエージェントの普及に伴い、企業内に蓄