Quollio×NEC、dotDataで抽出した特徴量とビジネスの文脈をカタログで管理するコンテキストレイヤーの技術検証を完了

Quollio×NEC、dotDataで抽出した特徴量とビジネスの文脈をカタログで管理するコンテキストレイヤーの技術検証を完了