4月24日（金）にスタートする、主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日とつぜん余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿を描く。庄司浩平、新川優愛、筒井真理子、高橋光臣、映美くらら、森日菜美という実力派俳優陣の出