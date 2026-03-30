４月スタート『余命３ヶ月のサレ夫』、キャスト勢揃いの“意味深”なメインビジュアル公開！

4月24日（金）にスタートする、主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。

国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化する本作では、ある日とつぜん余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り、絶望しながらも愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿を描く。

庄司浩平、新川優愛、筒井真理子、高橋光臣、映美くらら、森日菜美という実力派俳優陣の出演も発表され、ますます注目を集める本作。

そんななか、待望のメインビジュアルが公開。作品の世界観を表現した1枚が完成した。

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本作の主人公は、大手ゼネコンの都市デザイン部のエリート建築士・高坂葵（白洲迅）。

進んで家事や息子の世話をする家族思いの“優等生夫”である葵は、体調を崩して診察を受けた病院で余命３ヶ月と宣告されてしまう。

絶望しながらも家族のことを想う葵だが、追い打ちをかけるように妻・美月（桜井日奈子）の不倫が発覚。葵はその事実を受け入れられず、妻を信じ続ける。

一方、葵の前では明るくかわいい妻を“演じている”美月には、ひそかに付き合っている愛人が…。葵が余命宣告されたことを知ると、悲しむどころか愛人と共謀し、遺産の総取りを画策し始める。

やがて、信じ続けていた美月の本性を知ることになる葵。すると、これまでの愛は激しい怒りへと変わり、息子の未来を守るため、妻と不倫相手への復讐に突き進んでいくことになる。

そんなセンセーショナルな内容だけでなく、葵や美月ら登場人物たちの背景や心情にも深くスポットを当てていく本作は、人間の内面を丁寧に描き出すヒューマンドラマとしても注目の一作だ。

◆登場人物の交錯する思惑をフレアライトで表現

今回、横たわってカメラを見つめる白洲と、彼に寄り添いつつも喪服姿で憂いを秘めた表情の桜井、そして2人を取り巻く6人がレイアウトされたメインビジュアルも初公開。

キャスト陣の意味深な表情に、主人公・葵の決意を表す「ただ、大切なものを守るための闘い」というキャッチコピーが添えられたこのメインビジュアル。

さまざまな色とキャスト陣の表情が印象的で、交錯する多色のフレアライトによって登場人物それぞれが抱える思惑や複雑な感情を表現。

まるで妻が夫を看取るかのような構図が不穏な印象を漂わせているが、それぞれの視線の先には何があるのか、そしてどんな感情が潜んでいるのか。