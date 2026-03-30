インターネットイニシアティブ（IIJ）は、個人向け通信サービス「IIJmio」で、大規模災害や障害時に他社のネットワークへ切り替えて通信を確保する「JAPANローミング（非常時事業者間ローミング）」を4月1日から提供する。利用料は、通常時の利用料金と同様に取り扱われる。 「JAPANローミング」は、契約している携帯電話事業者のネットワークが利用できなくなった際、ほかの