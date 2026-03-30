漫才コンビ・爆笑問題の太田光さんの妻で所属事務所・タイタンの代表取締役社長の太田光代さんが2026年3月29日にXを更新。自身の「戦争反対」という発信をめぐり、特定の政権批判はしていないと説明した。「分断されるのも嫌です」光代さんは25日にXで「私は戦争に反対です」と表明。その後、集まった反響に対し、「どうして、戦争反対と至極、当たり前のことを言うことが駄目になったの？」と疑問を呈していた。その後、光代さん