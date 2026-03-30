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オクラホマシティ・サンダー vs ニューヨーク・ニックス日付：2026年3月30日（月）開催地：ペイコム・センター（Oklahoma City）最終スコア：オクラホマシティ・サンダー 111 - 100 ニューヨーク・ニックス NBAのオクラホマシティ・サンダー対ニューヨーク・ニックスがペイコム・センター（Oklahoma City）で行われた。 第1クォーターはオク