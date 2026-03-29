株式会社給与アップ研究所（東京都渋谷区）は、人事・HR領域で副業に関心があり、本格的に収入を伸ばしたいと考える会社員111人を対象に、「副業人材の案件獲得」に関する実態調査を実施しました。その結果、現在の副業月収は「月5万円未満」が約4割にのぼり、「意欲はあるが、単価が上がらない」という構造的な壁が明らかとなりました。【調査結果を見る】副業で「最も高単価で稼げる」と考える領域は？調査は、2026年2月にインタ