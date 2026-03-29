テレビ東京系「すっかりにちようチャップリン」が２８日に放送され、ウッチャンナンチャン・内村光良がＭＣを務めた。この日は「永野降臨〜第２幕〜テレビの常識をぶっ壊すネタ」。人気芸人・永野のイチオシする芸人たちが次々とネタを披露した。永野と同事務所の後輩で次世代ブレークコンビとして人気急上昇中のツンツクツン万博・タフガイ、内藤孔佑が登場。永野もお気に入りのネタ「ピッツァマン」で内村、スピードワゴ