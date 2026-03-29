[3.29 J2・J3百年構想リーグ WEST-B第8節](Axis)※14:00開始<出場メンバー>[ガイナーレ鳥取]先発GK 88 バーンズ・アントンDF 4 二階堂正哉DF 6 温井駿斗DF 55 大嶋春樹MF 8 東條敦輝MF 9 篠田大輝MF 14 河村匠MF 18 荒井涼MF 21 矢島慎也MF 32 高柳郁弥FW 24 星景虎控えGK 1 寺沢優太DF 34 鄭翔英DF 66 ムン・ミンMF 2 藤田一途MF 7 小澤秀充MF 15 木内達也MF 16 田制裕作FW 10 三木直土FW 19 山本颯太監督林健太郎[サガン鳥