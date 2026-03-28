タレントの藤本美貴が28日、自身のアメブロを更新。長男が14歳の誕生日を迎えたことを報告し、多感な時期の息子を持つ母親としてのリアルな心境を明かした。【映像】庄司智春、次女とのデートショットを公開「息子さんが14歳」と切り出した藤本は、「毎日バタバタしながら… イライラしながら…笑 なんだかあっという間でした…」と、14年間の育児を回想。中学生になり、成長していく息子に対し、「嬉しいけど、寂しさもあるか