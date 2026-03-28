エティハド航空は、アブダビ〜シャーロット線を3月20日に開設した。月・水・金・日曜の週4往復を運航する。機材はエアバスA350-1000型機を使用する。所要時間はアブダビ発が16時間5分、シャーロット発が14時間15分。機体はアブダビをイメージした内装で、客席はスライドドア付きのビジネスクラス「ビジネススタジオ」44席、エコノミークラス327席の計371席を配置している。照明はアブダビのヤシの木が落とす影から着想を得ているほ