過去の優勝馬にテイエムオペラオー、キングカメハメハ、キズナなどがいる重要な一戦、G3「第73回毎日杯」が阪神競馬場で行われ、1番人気に支持されたアルトラムス（牡3＝野中、父イスラボニータ）が、2番手から抜け出して踏ん張るローベルクランツを坂上で差し切って快勝。重賞初勝利をマークした。鞍上の岩田望来騎手はこの日絶好調でこれが4勝目となった。2着はローベルクランツ、3着はカフジエメンタール。勝ちタイムは1