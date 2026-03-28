引退競走馬のセカンドキャリア創出を目的とした馬術競技会「サラブレッドホースショー ザ・セカンドキャリア」が、4月29日、30日の2日間、滋賀県大津市のラクエドラゴンホースパークで開催される。本イベントは、競走生活を終えたサラブレッドが馬術競技馬として新たな活躍の場を得ることを目的とした取り組み。馬場馬術、障害馬術の2種目を通じて、競走馬の特性を生かした新たな可能性を発信する。アーモンドアイなど7キャラ