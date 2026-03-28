「巨人３−１阪神」（２７日、東京ドーム）最高の景色を前に、巨人ドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）は心の底から笑った。「めっちゃうれしいです」。試合よりも緊張したお立ち台で、満点の笑顔を見せる。６４年ぶりの新人開幕マウンドで、球団史上初となる開幕星。６回３安打１失点５奪三振で、創設９２年の伝統に新たな１ページを加えた。虎党の父に連れられて初めて見たプロ野球は阪神戦。「何か不思議な感じでした」と阪