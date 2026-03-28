「巨人３−１阪神」（２７日、東京ドーム）

最高の景色を前に、巨人ドラフト１位・竹丸（鷺宮製作所）は心の底から笑った。「めっちゃうれしいです」。試合よりも緊張したお立ち台で、満点の笑顔を見せる。６４年ぶりの新人開幕マウンドで、球団史上初となる開幕星。６回３安打１失点５奪三振で、創設９２年の伝統に新たな１ページを加えた。

虎党の父に連れられて初めて見たプロ野球は阪神戦。「何か不思議な感じでした」と阪神の応援を背に、伝統の一戦でスタートを切った。四回に犠飛で１点を許すも、対戦を心待ちにしていた佐藤輝は３打数無安打。仕事を果たすと、阿部監督から「君はすごいな」と肩をたたかれた。

竹丸の野球人生は決してスター街道ではなかった。小学２年から始めた野球。不思議と怒られた記憶はあまりない。「試合に出ないと怒られないんですよ。試合に出てミスをしても何も言われない、やっぱりダメか…と」。思い返せば、日陰ばかりを歩いてきた。

分岐点は広島・崇徳高、最後の夏。竹丸は背番号「１０」で戦い、甲子園には届かなかった。「純粋に試合にも出ていないし、楽しいっていうのはなかったですね」と野球は辞めようと思った。だが、恩師・応武篤良監督（享年６４）から城西大の練習参加を勧められ、「行ったら入部することになっていました」と思いがけずに、道は続いた。

昔も、今も欲があるわけではない。だが、コツコツ積み重ねてきた日々が大舞台につながった。表情一つ変えずに投げきった７９球から、ようやくスポットライトを浴びた東京ドームの夜。竹丸の物語はここからだ。

◆竹丸 和幸（たけまる・かずゆき）２００２年２月２６日生まれ、２４歳。広島県出身。１７９センチ、７６キロ。左投げ左打ち。投手。崇徳、城西大、鷺宮製作所を経て２５年度ドラフト１位で巨人入団。大学までエース経験がなかったが、社会人で体力強化して成長。