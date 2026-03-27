「巨人３−１阪神」（２７日、東京ドーム）巨人が昨季の王者・阪神に対して、ルーキーの竹丸が球団史上初のメモリアルな１勝を記録。難敵・村上にもついに初黒星をつけた。阪神の開幕投手は長年苦手にしてきた強敵だった。村上に対しては巨人戦通算７試合で０勝４敗と未勝利で、防御率も０・５４と抑え込まれ続けてきた。この難敵相手に「やられっぱなしにならないように、やり返してもらいたい」と、今年こそ苦手意識の払