「巨人３−１阪神」（２７日、東京ドーム）

巨人が昨季の王者・阪神に対して、ルーキーの竹丸が球団史上初のメモリアルな１勝を記録。難敵・村上にもついに初黒星をつけた。

阪神の開幕投手は長年苦手にしてきた強敵だった。村上に対しては巨人戦通算７試合で０勝４敗と未勝利で、防御率も０・５４と抑え込まれ続けてきた。

この難敵相手に「やられっぱなしにならないように、やり返してもらいたい」と、今年こそ苦手意識の払拭を誓っていたのが、橋上オフェンスチーフコーチでもある。球威、制球力ともに高水準の右腕なだけに、「そう簡単ではない」と警戒をしながら、ポイントに挙げたのはファーストストライクだった。

「３つあるストライクのうちで、最初のストライクが一番甘くくる確率が高い。そのファーストストライクを簡単にやることがないように」と積極的な攻めの姿勢を強調。この日にキャベッジ、ダルベックのアベック弾が飛び出したが、いずれも１ボールからの２球目だった。ゾーンに入ってきた球を助っ人コンビが見逃さなかった。

また勝機には地の利を生かした本塁打は欠かせないと説いていた。「そんなにたくさんヒットを打てるとは思えない。ラッキーパンチというわけじゃないけど、ホームランが早めに効果的に出てくれるといい」とロースコアの空中戦を制する意識を持った中での勝利。狙い通りの１勝で、まずは難敵に初めて土をつけた。