老朽化と狭隘化が進む相模原市の南区合同庁舎＝１８日、同区相模原市は南区役所や相模原南市民ホール、大野南公民館を備えた複合施設「南区合同庁舎」の在り方に関する基本構想案をまとめた。今月末で閉館する南市民ホールは解体し、新棟建設と現棟の長寿命化改修を実施して「南区のランドマーク」とすることを目指す。４月からパブリックコメント（意見公募）を行う。南区合同庁舎は小田急線相模大野駅から約５００メートルに