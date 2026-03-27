YaberはGoogle TVを搭載したポータブルプロジェクター『T2 Plus GTV』を日本市場に展開することを発表した。3月27日に発売し、希望小売価格は69,800円（税込）だ。 【画像あり】屋外での持ち運びや使用している様子も含むイメージ 本製品はGoogle TV 4Kを搭載し、Netflix・Disney+・YouTubeなど1,000以上のアプリに対応している。 約2.5時間の動画、最大約18時間の音楽再生が可能なバッテリーを