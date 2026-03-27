「歯科医療の機能を備えた車」が過疎地や職場などへ出張する未来も？ 歯の健康の重要性が叫ばれる中、大阪府堺市の企業が開発した“動く歯医者さん”が注目されています。歯科医療の機能を備えた車両で、将来、過疎地や職場などへ出張することもあるかもしれません。 【写真で見る】歯科医院の機能を運ぶ“動く歯医者さん”その内部は？ “誰も取り残さない医療を”。その取り組みを取材しました。 特別養護老人ホー