大型犬を動物病院に連れて行ったら、怖がるどころか楽しそうで…？投稿は記事執筆時点で7万5000回再生を突破し、「明るくて元気」「お利口すぎるでしょ笑」と話題に。また一緒に病院に行った同居猫の様子も注目されています。 【動画：大型犬を動物病院に連れて行った結果→『怖がるかな』と思いきや…想定外だった『まさかの反応』】 病院に来たら、怖がるかと思いきや… YouTubeチャンネル「ぺろりんず!」に投稿されたのは、