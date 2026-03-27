大型犬を動物病院に連れて行ったら、怖がるどころか楽しそうで…？投稿は記事執筆時点で7万5000回再生を突破し、「明るくて元気」「お利口すぎるでしょ笑」と話題に。また一緒に病院に行った同居猫の様子も注目されています。

【動画：大型犬を動物病院に連れて行った結果→『怖がるかな』と思いきや…想定外だった『まさかの反応』】

病院に来たら、怖がるかと思いきや…

YouTubeチャンネル「ぺろりんず!」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバーの「よもぎ」ちゃんと猫の「だいず」君を動物病院に連れて行った時の様子です。この日、よもぎちゃんは皮膚が赤くなっていたので診察を受けるために、そしてだいず君はワクチン接種のために病院にやってきました。

受付を済ませて車の中で順番を待っている間、よもぎちゃんは体のかゆさと病院への恐怖で、しょんぼりしているかと思いきや…？

まさかのウキウキな姿が可愛い

飼い主さんが「大丈夫？」と声を掛けてみると、なんとよもぎちゃんはニコ～ッと笑顔に！実はよもぎちゃんは飼い主さんとのおでかけが好きすぎて、たとえ行き先が病院でも喜ぶのだとか。まるで遊び場に来たかのようにウキウキしている姿が可愛くて、思わず笑ってしまいます。

そしてよもぎちゃんとだいず君が待ちくたびれてウトウトしていたら、ようやく診察の順番が回ってきたそう。よもぎちゃんは診察台の上に乗ってからも、全く怖がらずにニコニコしていて、検査結果が出るまでずっといい子で待っていたとか。

まただいず君も病院が苦手ではないようで、注射をする時も大人しくしていたそうです。2匹ともお利口さんすぎて、驚いてしまいますね！

お風呂に入る時もお利口さん

病院では飲み薬の他に薬用シャンプーももらったので、3日後によもぎちゃんはお風呂に入ることに。飼い主さんがシャンプーで全身を洗っている間もシャワーで流している間も、よもぎちゃんは全く抵抗せずにされるがままになっていたとか。

ついでにだいず君もお風呂に入れたところ、やっぱり無抵抗。きっと飼い主さんを信頼しているから、安心して全てをゆだねられるのでしょう。どこまでもお利口さんな2匹に、感心する人やほっこりする人が続出することとなりました。

この投稿には「満面の笑顔がかわいい」「癒される」「病院に強すぎる」「お利口さん」「本当にいい子達ですね」といったコメントが寄せられています。

よもぎちゃん＆だいず君の可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、YouTubeチャンネル「ぺろりんず!」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ぺろりんず!」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。