[3.27 J1百年構想リーグ WEST第5節](ノエスタ)※19:00開始主審:福島孝一郎<出場メンバー>[ヴィッセル神戸]先発GK 1 前川黛也DF 3 マテウス・トゥーレルDF 4 山川哲史DF 16 カエターノDF 23 広瀬陸斗MF 6 扇原貴宏MF 7 井手口陽介MF 41 永戸勝也FW 5 郷家友太FW 29 小松蓮FW 44 日高光揮控えGK 71 権田修一DF 2 飯野七聖DF 15 ジエゴDF 24 酒井高徳DF 80 ンドカ・ボニフェイスMF 14 乾貴士MF 25 鍬先祐弥FW 10 大迫勇也FW 26