[3.27 J1百年構想リーグ WEST第5節](ノエスタ)

※19:00開始

<出場メンバー>

[ヴィッセル神戸]

先発

GK 1 前川黛也

DF 3 マテウス・トゥーレル

DF 4 山川哲史

DF 16 カエターノ

DF 23 広瀬陸斗

MF 5 郷家友太

MF 6 扇原貴宏

MF 7 井手口陽介

FW 29 小松蓮

FW 41 永戸勝也

FW 44 日高光揮

控え

GK 71 権田修一

DF 2 飯野七聖

DF 15 ジエゴ

DF 24 酒井高徳

DF 80 ンドカ・ボニフェイス

MF 14 乾貴士

MF 25 鍬先祐弥

FW 10 大迫勇也

FW 26 ジェアン・パトリッキ

監督

ミヒャエル・スキッベ

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 99 大内一生

DF 4 荒木隼人

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 6 川辺駿

MF 13 新井直人

MF 14 松本泰志

MF 15 中野就斗

MF 39 中村草太

FW 10 鈴木章斗

FW 17 木下康介

控え

GK 21 田中雄大

DF 3 山崎大地

DF 16 志知孝明

MF 24 東俊希

MF 30 トルガイ・アルスラン

MF 35 中島洋太朗

MF 40 小原基樹

FW 11 加藤陸次樹

FW 41 前田直輝

監督

バルトシュ・ガウル