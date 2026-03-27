神戸vs広島 スタメン発表
[3.27 J1百年構想リーグ WEST第5節](ノエスタ)
※19:00開始
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 16 カエターノ
DF 23 広瀬陸斗
MF 5 郷家友太
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
FW 29 小松蓮
FW 41 永戸勝也
FW 44 日高光揮
控え
GK 71 権田修一
DF 2 飯野七聖
DF 15 ジエゴ
DF 24 酒井高徳
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 14 乾貴士
MF 25 鍬先祐弥
FW 10 大迫勇也
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
ミヒャエル・スキッベ
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 99 大内一生
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 15 中野就斗
MF 39 中村草太
FW 10 鈴木章斗
FW 17 木下康介
控え
GK 21 田中雄大
DF 3 山崎大地
DF 16 志知孝明
MF 24 東俊希
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 35 中島洋太朗
MF 40 小原基樹
FW 11 加藤陸次樹
FW 41 前田直輝
監督
バルトシュ・ガウル
※19:00開始
<出場メンバー>
[ヴィッセル神戸]
先発
GK 1 前川黛也
DF 3 マテウス・トゥーレル
DF 4 山川哲史
DF 16 カエターノ
DF 23 広瀬陸斗
MF 5 郷家友太
MF 6 扇原貴宏
MF 7 井手口陽介
FW 29 小松蓮
FW 41 永戸勝也
FW 44 日高光揮
控え
GK 71 権田修一
DF 2 飯野七聖
DF 15 ジエゴ
DF 24 酒井高徳
DF 80 ンドカ・ボニフェイス
MF 25 鍬先祐弥
FW 10 大迫勇也
FW 26 ジェアン・パトリッキ
監督
ミヒャエル・スキッベ
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 99 大内一生
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 13 新井直人
MF 14 松本泰志
MF 15 中野就斗
MF 39 中村草太
FW 10 鈴木章斗
FW 17 木下康介
控え
GK 21 田中雄大
DF 3 山崎大地
DF 16 志知孝明
MF 24 東俊希
MF 30 トルガイ・アルスラン
MF 35 中島洋太朗
MF 40 小原基樹
FW 11 加藤陸次樹
FW 41 前田直輝
監督
バルトシュ・ガウル