なぜ猫は紙を食べてしまうの？ 興味・好奇心 猫は好奇心が強く、動くものや触感が面白いものに反応する傾向にあります。ふわふわしたティッシュやガサガサと音が鳴る新聞紙などを、遊び感覚で噛んだり舐めたりした結果、誤って飲み込んでしまうことがあります。 ストレスや退屈 運動不足や環境の変化、飼い主とのスキンシップ不足なども原因の一つとなります。ストレスや退屈を解消するために、段ボールを噛みち