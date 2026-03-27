本拠地ダイヤモンドバックス戦米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦に8-2で快勝した。今オフに4年2億4000万ドル（約380億円＝契約当時）の大型契約を結んでドジャース入りしたカイル・タッカー外野手は4打数1安打1打点。試合後、米放送局のインタビューで3連覇を目指すチームでの好スタートを振り返った。ドジャースは4回、開幕投手を務めた山本がペルドモに2ランを浴びて先