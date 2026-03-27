俳優の前田敦子さんは3月26日、自身のInstagramを更新。写真集『Beste』の重版決定を報告するとともに、撮影地・ウィーンでのオフショットを公開しました。【写真】前田敦子の写真集オフショット・全カット写真集『Beste』の重版決定を報告前田さんは「写真集『Beste』重版が決まりました嬉しいデジタル版でもたくさんの1位をありがとう！熱量が届いていて本当に幸せです。ウィーンで本気で向き合った大切な時間がもっともっと