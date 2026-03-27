「すごいよー！！」前田敦子、写真集『Beste』重版決定を報告！ あの自転車を漕ぐ姿のオフショットも
俳優の前田敦子さんは3月26日、自身のInstagramを更新。写真集『Beste』の重版決定を報告するとともに、撮影地・ウィーンでのオフショットを公開しました。
【写真】前田敦子の写真集オフショット・全カット
街並みを望むテラスにて茶色のワンピースを着てくつろぐ姿や、カフェで白いワンピースを着て笑顔を見せる姿、「愛」の文字がプリントされたTシャツを手に取る姿、赤いトップスと黒パンツ姿で街中のテラス席に座る姿、緑豊かな丘の上を自転車で走る姿など、オーストリア・ウィーン滞在中のさまざまなオフショットを公開しています。
ファンからは「あっちゃん、あなたは本当に美しいです。ウィーンの景色はとても美しく、私もそこに行きたいです」「重版！！！おおーあっちゃんおめでとう最高に嬉しいあっちゃんの思いが沢山の人に伝わって嬉しい」「重版おめでとうすごいよー！！！またあっちゃんに会えますように」「写真集、最高でした！」「2枚目可愛い」などのコメントが寄せられています。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】前田敦子の写真集オフショット・全カット
写真集『Beste』の重版決定を報告前田さんは「写真集『Beste』重版が決まりました嬉しい デジタル版でもたくさんの1位をありがとう！ 熱量が届いていて本当に幸せです。ウィーンで本気で向き合った大切な時間がもっともっとたくさんの人に届きますように。いつも支えてくれてありがとう！大好きだよー！ 『愛』ってTシャツ買ったな探さなきゃ笑」とつづり、写真を13枚載せています。
ファンからは「あっちゃん、あなたは本当に美しいです。ウィーンの景色はとても美しく、私もそこに行きたいです」「重版！！！おおーあっちゃんおめでとう最高に嬉しいあっちゃんの思いが沢山の人に伝わって嬉しい」「重版おめでとうすごいよー！！！またあっちゃんに会えますように」「写真集、最高でした！」「2枚目可愛い」などのコメントが寄せられています。
動画でのオフショットも公開写真集の発売日である2月13日の投稿でもオフショットを多数公開していた前田さん。写真のほかに、楽しそうな乗り物に乗る動画も披露しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)