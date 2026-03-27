スギ花粉やヒノキ花粉により、鼻水やくしゃみ、鼻詰まりに悩まされている人は多いのではないでしょうか。実は花粉が飛散する時期は、口臭が出やすいことも知られています。その意外な原因とはどのようなものなのでしょうか。花粉症のシーズンに口臭を防ぐ方法について、予防歯科学が専門の大阪大学大学院歯学研究科 口腔感染制御学系部門 予防歯科学講座 教授の久保庭雅恵さんに聞きました。【要注意】「えっ…」これが花粉症