女性が刺された商業施設「サンシャインシティ」の出入り口付近＝26日午後9時2分、東京・池袋東京・池袋の商業施設「サンシャインシティ」の店舗で男に女性が殺害された事件で、警視庁は27日、男は住所、職業不詳の広川大起容疑者（26）で、女性は東京都八王子市のアルバイト春川萌衣さん（21）と明らかにした。捜査関係者によると春川さんは以前、警視庁に対して容疑者からの付きまといに関する相談をしていた。同庁は殺人容疑で