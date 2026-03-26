【モデルプレス＝2026/03/26】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第1話が2026年3月26日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信され、デビュー人数が明かされた。【写真】「日プ」出演で話題のイケメンモデル◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」開幕過去3回のオーディションから誕生したJO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I