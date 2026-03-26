「日プ新世界」デビュー人数は過去最多12人 日韓同時にデビュー
【モデルプレス＝2026/03/26】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第1話が2026年3月26日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信され、デビュー人数が明かされた。
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過去3回のオーディションから誕生したJO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）はいずれも11人組であったが、今回のデビュー人数は過去最多の12人に決定した。あわせて、日本と韓国での同時デビューとなることも発表。「PRODUCE 101」のシーズン3にあたる日韓合同オーディション番組「PRODUCE 48」（2018年）から誕生したIZ*ONE以来の構成に、視聴者からは「12人なのびっくり」「IZ*ONE思い出す」「今からデビューが楽しみ」「誰が選ばれるんだろう」などと注目が集まっている。
また、辞退した2人を含み、参加者は国内で101人、グローバル枠は22人に。そのため、クラス分けテストでD未満と判定された練習生は、即座に脱落候補となる過酷なルールが導入された。その後の「F決定戦」で生き残ればFクラスとして存続できるが、敗退した場合はその場で脱落が決定する。
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。（modelpress編集部）
情報：Lemino
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◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」開幕
過去3回のオーディションから誕生したJO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）はいずれも11人組であったが、今回のデビュー人数は過去最多の12人に決定した。あわせて、日本と韓国での同時デビューとなることも発表。「PRODUCE 101」のシーズン3にあたる日韓合同オーディション番組「PRODUCE 48」（2018年）から誕生したIZ*ONE以来の構成に、視聴者からは「12人なのびっくり」「IZ*ONE思い出す」「今からデビューが楽しみ」「誰が選ばれるんだろう」などと注目が集まっている。
◆「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」
日本のエンタテインメント界で過去最大級の規模となるサバイバルオーディション番組。2019年のSEASON1を皮切りに3シリーズが制作され、新語・流行語を数多く生み出し、SNSのトレンドを席巻。日本のオーディションブームの火付け役となり、社会現象を巻き起こした。オーディションは、練習生がダンスや歌唱などのさまざまなミッションに挑戦し、100％視聴者の投票によってデビューメンバーが決定する。過去3回開催されたグループオーディションでは、JO1（ジェイオーワン）、INI（アイエヌアイ）、ME:I（ミーアイ）が誕生した。（modelpress編集部）
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