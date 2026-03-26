市川 栞 キャスター：私は今、石川県七尾市の和倉温泉に来ています。そして正面に見えるのが、おもてなし日本一の旅館として、多くの温泉客から愛されてきた老舗旅館の加賀屋です。温泉街の中心に位置し、長年、和倉温泉のランドマークとして親しまれてきた建物は、4月から解体工事が始まります。解体前に、建物の内部に入らせていただきました。中に入るとすぐに目に入ってきたのは、瓦礫とガラスの山です。この一角