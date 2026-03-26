３月２７日に迎える阪神との開幕戦を前に、開幕投手を務める巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手＝鷺宮製作所＝が、「普段通り」で大役を全うする。キャッチボールを入念に行うなど本拠地で最終調整。「まだ（緊張は）していない」と感情を揺らさずに準備を続けた。開幕ローテーション、中でも開幕カードで投げることが１月に掲げていた目標だったが、開幕投手という形でかなう。父は阪神ファンで、すでに大役の報告を終えた竹