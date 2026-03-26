「あざとかわいい」は、武器か、それとも罠か――。フジテレビの動画配信サービス・FODでは、TOKYO MXのドラマ『あざとかわいいワタシが優勝』を、4月2日21時54分独占配信する(以降、毎週木曜最新話が更新)。『あざとかわいいワタシが優勝』同作は、網戸スズ氏による同名コミックを原作としたラブコメディ。「あざとかわいい」を武器に恋も人生も勝ち抜いてきた主人公・松嶋琴音が、自身を上回る“上級あざかわ女子”の出現によっ