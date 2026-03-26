歌手・俳優の北山宏光が主演を務める映画『氷血』（配給：ショウゲート）が、7月3日に公開される。それに先立って、特報映像とティザービジュアルが26日、公開された。【画像】ポニーキャニオン＆TOBE、新規レーベル「RED ON」ロゴ初のホラー映画主演を務める北山は、東京でデザイナーとして働いていたが、雪深い実家へ妻子と共に移住することになり、父の怪死をきっかけに、日常が“白い怪異”に侵され、正気を失っていく稔役