ボクシング前ＷＢＣ世界ミニマム級王者の重岡優大氏（２８）が２５日、自身のインスタグラムを更新し、弟で前ＩＢＦ世界同級王者の重岡銀次朗氏（２６）が退院したことを報告した。「弟、銀次朗は３０３日の入院生活を経て退院しました。ぼんやり見える幸せな未来を想像しながら今日まで突っ走った。泣いた分あとは笑わせてもらいます」とつづった。銀次朗氏は昨年５月２４日の試合後に急性右硬膜下血腫で開頭手術を受け、８月