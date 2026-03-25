ネットフリックスのロゴ＝米カリフォルニア州（ロイター＝共同）米動画配信大手ネットフリックスは25日、日本国内で独占配信した野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、8日に行われた日本対オーストラリア戦の視聴者数が1790万人だったと発表した。映画やアニメなども含めた日本における同社のコンテンツとして史上最多の視聴を記録したという。視聴者数は、1人が複数の端末で視聴した場合を含む「延べ接触人数