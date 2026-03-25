スイスのアクロニスは3月23日に、同社の脅威リサーチユニット（TRU）が、イスラエル国防軍からの公式通知を装ったSMSメッセージによって、ミサイル警報Androidアプリ「Red Alert」のトロイの木馬化されたバージョンを配布する、イスラエルのユーザーを標的としたキャンペーンを確認したことを、公式ブログにて明らかにしている。●Androidの署名検証をすり抜ける巧妙な改ざん技術今回、確認されたキャンペーンは、緊急事態をテ