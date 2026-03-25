セール実施中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、オカヤド氏によるマンガ「モンスター娘のいる日常」がセール価格で販売されている。 「モンスター娘のいる日常」は「COMICリュウ」にて連載されているラブコメ作品。主人公・来留主と、彼の家で同居することになったモンスター娘たちの生活が描かれる。 セールの対象となっているのは、最新21巻を除く1巻