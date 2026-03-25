【月刊中村俊輔3月号】森保ジャパンは5月末に予定されるW杯メンバー発表前最後のテストマッチで、スコットランド代表とイングランド代表とアウェーで対戦する。U―NEXTで2試合の現地解説を務める元日本代表MF中村俊輔氏（47）が、注目するポイントなどを語った。ラストサバイバルとなる英国合宿は24日（日本時間25日未明）にスタートした。（取材・構成垣内一之）「アウェーで2試合できるのは大きい。今回は移動も少ない