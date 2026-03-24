まだそれほど親しくない相手に、つい自分の過去の失敗談を話してしまうことはありませんか。この場合、心理的にどのような要因があるのでしょうか。失敗談を語るメリットやデメリット、失敗談に頼らなくてもできる、コミュニケーション術について、心理カウンセラーのうるかすさんに聞きました。【画像で見る】「えっ…」 これがつい「失敗談」を話してしまう人の“意外な本音”です！見捨てられる痛みを先回りして引き受けよ